Захарова назвала проявлением цинизма заявления Кисиды о «ядерной угрозе» РФ

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Высказывания главы японского правительства Фумио Кисиды о России в контексте ядерного оружия вызывают недоумение. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«В оправдание выбора Хиросимы местом проведения саммита "Группы семи" прозвучал тезис о том, что упомянутому городу нет более подходящей альтернативы, когда в условиях дестабилизации миропорядка “становится реальностью использование Россией ядерного оружия и угроза им”», - говорится в комментарии дипломата.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что попытки выставить РФ государством, которое якобы угрожает ядерным оружием, неприемлемы. Также Захарова обвинили Токио в проявлении цинизма, так как он пытается «вписать безосновательную критику» РФ в контекст страшной трагедии в Хиросиме.

Ранее японский премьер в ходе выступления на саммите G7 в ФРГ объявил, что грядущая встреча лидеров «Большой семерки» состоится в следующем году в Хиросиме.

Утром 24 февраля РФ начала специальную военную операцию на Украине, чтобы защитить население ЛНР и ДНР, подвергшееся геноциду со стороны киевского режима, провести демилитаризацию и денацификацию страны. Впоследствии ряд стран осудили действия РФ и ввели против Москвы санкции. Токио также присоединился к экономическим рестрикциям.