Украина потеряла 243 самолета и 137 вертолетов с начала спецоперации

Также уничтожены 1 513 украинских беспилотников, 354 ЗРК, 4 046 танков и бронемашин, 741 боевая машина РСЗО, добавили в МО РФ

© Видео: Минобороны России © Фото: РИА Новости

За все время спецоперации, которую проводят ВС РФ совместно с силами Народных милиций ЛНР и ДНР, украинская сторона потеряла 243 самолета, 137 вертолетов, 1 513 беспилотников, 354 ЗРК, 4 046 танков и бронемашин, 741 боевую машину РСЗО, 3 135 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 165 единиц специальной военной автомобильной техники. Об этом сообщил на брифинге 12 июля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он также заявил об уничтожении ударом ОТРК «Искандер» доставленных из США установок ракетного комплекса Harpoon под Одессой. Как утверждает официальный представитель российского военного ведомства, за последние три недели был уничтожен 391 иностранный военный, принимающий участие в боевых действиях на стороне Украины, а всего число наемников сократилось с 3 221 до 2 741 человека. Конашенков отметил, что Минобороны России выявляет наемников еще до их прибытия на Украину.

Ранее «Звезда» опубликовала сюжет, в котором рассказывалось о боевой работе российских разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в ходе спецоперации.

Также «Звезда» показала видео с последствиями ночного удара по Новой Каховке. На записи видны следы масштабных разрушений. По словам замглавы херсонской военно-гражданской администрации Кирилла Стремоусова, удар нанесен американской РСЗО HIMARS.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов