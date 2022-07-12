Убийства, пытки, изнасилования: чем знаменит освобожденный экс-главарь нацбата «Торнадо»*

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Одно из первых фото экс-главаря нацбата «Торнадо»* Руслана Онищенко после выхода на свободу появилось в соцсетях. На снимке он стоит на коленях перед бывшим народным депутатом Степаном Хмарой. Именно последний все эти годы хлопотал об освобождении Онищенко.

Скандал вокруг «Торнадо»* разразился летом 2015-го. Именно тогда стали появляться свидетельства многочисленных зверств бойцов нацбата в Луганской области. Среди них похищение людей, пытки, казни, изнасилования, убийства и педофилия.

На кадрах, опубликованных Генпрокуратурой Украины тогда же, в 2015-м, первые показания тех, кто пострадал от беспредела «торнадовцев»*. Боевики оборудовали камеру пыток в подвале школы в Лисичанске. Уголовное дело, в котором было 80 томов, 111 свидетелей и 13 потерпевших рассматривали почти два года.

Давление на суд было колоссальным. В том числе, со стороны, так называемых, «братьев по оружию», неонацистов. Здание даже пытались неоднократно штурмовать. Но подробности творимых «торнадовцами»* бесчинств были слишком шокирующие. В телефонах националистов нашли даже видео с изнасилованием стариков и детей. На память себе записывали, чтобы потом вспоминать о своих подвигах. Им дали 74 года тюрьмы на всех. В частности, Онищенко приговорили к 11 годам лишения свободы. Свою вину он так и не признал.

С началом специальной военной операции Зеленский лично принимает решение выпустить на свободу всех арестантов с военным прошлым. Это стало возможным благодаря «закону Савченко», хотя и отмененному четыре года назад, когда один день в СИЗО идет за два дня в тюрьме. Четверо боевиков «Торнадо»* вышли на свободу еще в марте этого года, став бойцами украинской армии.

На передовой сейчас и Даниил Ляшук, известный по прозвищу Моджахед, приговоренный к десяти годам тюрьмы за наиболее жестокие пытки. Теперь камеру покинул Онищенко. И не исключено, что он также получит в руки оружие для участия в боевых действиях на Донбассе.

* «Торнадо» – украинское националистическое формирование, запрещенное в РФ.