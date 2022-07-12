В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Убийства, пытки, изнасилования: чем знаменит освобожденный экс-главарь нацбата «Торнадо»*

Андрей Аркадьев
Елена Сивонен
10:39 12.07.2022
Бывший командир нацбатальона «Торнадо»* Руслан Онищенко вышел на свободу, отбыв семь лет срока из одиннадцати.
Убийства, пытки, изнасилования: чем знаменит освобожденный экс-главарь нацбата «Торнадо»*
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Одно из первых фото экс-главаря нацбата «Торнадо»* Руслана Онищенко после выхода на свободу появилось в соцсетях. На снимке он стоит на коленях перед бывшим народным депутатом Степаном Хмарой. Именно последний все эти годы хлопотал об освобождении Онищенко.

Скандал вокруг «Торнадо»* разразился летом 2015-го. Именно тогда стали появляться свидетельства многочисленных зверств бойцов нацбата в Луганской области. Среди них похищение людей, пытки, казни, изнасилования, убийства и педофилия.

На кадрах, опубликованных Генпрокуратурой Украины тогда же, в 2015-м, первые показания тех, кто пострадал от беспредела «торнадовцев»*. Боевики оборудовали камеру пыток в подвале школы в Лисичанске. Уголовное дело, в котором было 80 томов, 111 свидетелей и 13 потерпевших рассматривали почти два года.

Давление на суд было колоссальным. В том числе, со стороны, так называемых, «братьев по оружию», неонацистов. Здание даже пытались неоднократно штурмовать. Но подробности творимых «торнадовцами»* бесчинств были слишком шокирующие. В телефонах националистов нашли даже видео с изнасилованием стариков и детей. На память себе записывали, чтобы потом вспоминать о своих подвигах. Им дали 74 года тюрьмы на всех. В частности, Онищенко приговорили к 11 годам лишения свободы. Свою вину он так и не признал.

С началом специальной военной операции Зеленский лично принимает решение выпустить на свободу всех арестантов с военным прошлым. Это стало возможным благодаря «закону Савченко», хотя и отмененному четыре года назад, когда один день в СИЗО идет за два дня в тюрьме. Четверо боевиков «Торнадо»* вышли на свободу еще в марте этого года, став бойцами украинской армии.

На передовой сейчас и Даниил Ляшук, известный по прозвищу Моджахед, приговоренный к десяти годам тюрьмы за наиболее жестокие пытки. Теперь камеру покинул Онищенко. И не исключено, что он также получит в руки оружие для участия в боевых действиях на Донбассе.

* «Торнадо» – украинское националистическое формирование, запрещенное в РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:05 В стране и мире
Видео
Момент удара ВСУ по Новой Каховке попал на камеры видеонаблюдения
09:57 В стране и мире
В России выявлен первый случай оспы обезьян
09:35 В стране и мире
Российский хакер из RaHDIt назвал слабые места рассекреченных разведчиков ГУР Украины
09:11 В стране и мире
Видео
Чудо в Кузбассе: первые кадры с найденным под завалами шахты горняком
07:00 Армия
Видео
«Тигры» в воздухе: кадры ночного полета обученных инструкторами РФ сирийских десантников
Популярное
Экс-спецназовец назвал способ выспаться за 10 минут
Опубликовано первое полноценное фото с телескопа James Webb
Видео
Компромат, разврат, наркотики: почему американцы считают Хантера Байдена угрозой нацбезопасности США
Видео
Корреспондент показал, как ВСУ чуть не устроили катастрофический взрыв в Северодонецке
МО РФ: украинские боевики заминировали обочины дороги между Красным Подом и Радушным в Днепропетровской области
Видео
МО РФ: под Одессой уничтожены две украинские установки Harpoon, полученные из Британии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.