ВСУ выпустили 50 ракет из «Градов» по трем населенным пунктам в ДНР

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Вооруженные силы Украины выпустили из реактивной системы залпового огня «Град» 50 ракет по населенным пунктам Пантелеймоновка, Михайловка и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили представители ДНР.

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины по направлениям: 19:55 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено десять ракет из БМ-21 «Град»; 19:55 — н.п. Новгородское — н.п. Михайловка: выпущено десять ракет из БМ-21 «Град», — говорится в заявлении.

Также добавляется, что около восьми часов вечера украинские войска выпустили тридцать ракет из «Града» по Ясиноватой. О пострадавших на данный момент не сообщается.

Стоит отметить, что обстрелы территории ДНР со стороны ВСУ не прекращаются ни на день. Так, сегодня украинские войска выпустили 20 ракет из «Града» по Донецку. Они вели огонь из населенного пункта Авдеевка.