Защитить колонну и уничтожить артиллерию: в МО РФ рассказали о подвигах военных на Украине
В ходе спецоперации ВС РФ на Украине военнослужащие проявляют личное мужество, подлинный героизм и верность долгу.
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Министерство обороны Российской Федерации рассказало о новых подвигах военнослужащих в ходе специальной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Представители различных видов и родов войск при выполнении боевых задач проявляют отвагу, мужество и самоотверженность.