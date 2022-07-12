Защитить колонну и уничтожить артиллерию: в МО РФ рассказали о подвигах военных на Украине

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Старший сержант Евгений Рыбников

Командир отделения старший сержант Евгений Рыбников выполнял задачу по обеспечению безопасности движения колонны материальных средств и боеприпасов. В ходе его дежурства противник из леса атаковал колонну из минометов и пулеметов.

Евгений, выявив огневые точки, выдал целеуказания подчиненным, после чего переместился на фланг колонны и открыл огонь по боевикам, давая машинам снабжения возможность набрать ход и уйти из-под обстрела.

Подавив огневые точки, он обнаружил и уничтожил трех одиночных стрелков врага. Смелые и решительные действия старшего сержанта позволили колонне прибыть в заданный район без потерь.