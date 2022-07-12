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Защитить колонну и уничтожить артиллерию: в МО РФ рассказали о подвигах военных на Украине

Сергей Лебедев
00:42 12.07.2022
В ходе спецоперации ВС РФ на Украине военнослужащие проявляют личное мужество, подлинный героизм и верность долгу.
Защитить колонну и уничтожить артиллерию: в МО РФ рассказали о подвигах военных на Украине
© Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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Министерство обороны Российской Федерации рассказало о новых подвигах военнослужащих в ходе специальной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Представители различных видов и родов войск при выполнении боевых задач проявляют отвагу, мужество и самоотверженность.

© ТРК ВС РФ "Звезда"

Старший сержант Евгений Рыбников

Командир отделения старший сержант Евгений Рыбников выполнял задачу по обеспечению безопасности движения колонны материальных средств и боеприпасов. В ходе его дежурства противник из леса атаковал колонну из минометов и пулеметов.

Евгений, выявив огневые точки, выдал целеуказания подчиненным, после чего переместился на фланг колонны и открыл огонь по боевикам, давая машинам снабжения возможность набрать ход и уйти из-под обстрела.

Подавив огневые точки, он обнаружил и уничтожил трех одиночных стрелков врага. Смелые и решительные действия старшего сержанта позволили колонне прибыть в заданный район без потерь.

© ТРК ВС РФ "Звезда"

Старший сержант Григорий Арляпов

Командир отделения Григорий Арляпов тоже занимался прикрытием одной из колонн. Двигаясь в головном дозоре, он обнаружил вооруженную группу украинских националистов, готовивших нападение. Старший сержант с подчиненными вступил в неравный бой с превосходящими силами врага.

Находясь под плотным огнем, Григорий лично уничтожил трех стрелков и гранатометчика. Его личным составом был нанесён значительный ущерб живой силе противника, в результате чего готовящаяся националистами атака на колонну оказалась сорвана.

Самоотверженные действия старшего сержанта позволили продолжить продвижение российских войск и выйти в назначенный район в установленное время без потерь.

© ТРК ВС РФ "Звезда"

Майор Алмаз Гаязетдинов

С первых дней специальной операции майор Алмаз Гаязетдинов руководит реактивным артиллерийским дивизионом. В ходе наступления на боевиков его подразделение занималось артиллерийской поддержкой.

На основании полученных данных силами дивизиона было своевременно нанесено огневое поражение по противнику. Националисты, лишенные возможности вести ответный артиллерийский огонь и потерявшие большое количество личного состава, отступили.

Своевременные и точные удары дивизиона Гаязетдинова способствовали активному продвижению российских подразделений вглубь обороны националистов.

Всего реактивным артиллерийским дивизионом под руководством майора с начала спецоперации уничтожено до 10 артиллерийских батарей, до 4 батарей РСЗО, а также до 20 районов сосредоточения живой силы противника.

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