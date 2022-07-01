Разработчик сайта Кремля оценил готовность России к украинским кибератакам

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости

Эксперт в области IT, главный разработчик официального интернет-представительства президента России Kremlin.ru Артем Геллер в беседе со «Звездой» прокомментировал данные о том, что структура украинской IT-армии может использоваться в будущих кибер- и информационных конфликтах.

«Прецедент этот действительно очень опасный, потому что впервые мы столкнулись с тем, что в ход пущены все орудия киберинформационной войны, такого еще не было нигде», - сказал Геллер.

По его словам, украинская киберармия является многосоставной. В ней есть небольшая окологосударственная часть - это люди, которые находятся на зарплате и в штате. Однако в основном это граждане Украины, которым удачно, умело разослали простые инструкции и поддерживают с ними прямую связь.

«Налажены каналы коммуникации, а эти инструкции может выполнять любой человек. Важно заметить, что это ограничивается не только гражданами Украины, но и той частью мирового сообщества, в основном западного, которое поддерживает Украину в ее идее», - добавил эксперт.

Россия в значительной степени подготовлена к подобному прецеденту, потому что исторически так сложилось, что Россия прикладывает значительные усилия к аспекту безопасности ресурсов, считает эксперт.

«Тут наработок много, и мы довольно стабильны в этом процессе. Мы еще никак сильно не пострадали от этих атак. Все, что может сейчас делать вот эта армия, которая находится на другой стороне, это на какие-то часы, минуты, максимум дни изменить скорость работы важных для нас ресурсов или на какое-то время их отключить», - объяснил он.

Ранее на сайте Центра по исследованию вопросов безопасности Швейцарской высшей технической школы Цюриха был опубликован доклад, в котором утверждается, что организационная структура украинской IT-армии может использоваться в будущих кибер- и информационных конфликтах, что создает опасный прецедент.