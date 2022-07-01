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В МВД ДНР сообщили о начале выдачи российских паспортов в Донецке

Максим Крюков
19:49 01.07.2022
В пунктах выдачи также будет осуществляться прием документов на получение гражданства РФ. Сообщается, что в них есть все необходимое оборудование для проведения процедуры выдачи паспорта.
В МВД ДНР сообщили о начале выдачи российских паспортов в Донецке
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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В Донецке открылись первые пункты выдачи паспортов гражданина Российской Федерации лицам, которые ранее подали заявление на получение гражданства в упрощенном порядке. Об этом сообщает МВД Донецкой Народной Республики в своем Telegram-канале.

«Я стал гражданином большой, великой, сильной страны», - сказал один из местных жителей.

Кроме того, в этих пунктах также будет осуществляться прием документов на получение гражданства России. Сообщается, что в них есть все необходимое оборудование для проведения процедуры выдачи паспорта.

После заполнения документов будущие граждане России проходят в комнату, в которой приносят присягу. В качестве памятного подарка новоиспеченным гражданам страны вручается Конституция РФ.

Ранее стало известно, что жители Херсонской области стоят в очередях, чтобы подать документы на получение российского паспорта. По словам заместителя главы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова, на оформление документов уже поступило более десяти тысяч заявок.

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