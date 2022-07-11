Росавиация в 23-й раз продлила ограничения на полеты в южные аэропорты
Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
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Режим временного ограничения полетов пассажирских самолетов в 11 российских аэропортов в центре и на юге страны продлен до 18 июля. Об этом говорится в заявлении Росавиации на официальном сайте ведомства.
«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», - говорится в сообщении.
Ограничения воздушных перевозок были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала специальной военной операции ВС РФ на Украине. Главные цели операции - защита мирных граждан Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.