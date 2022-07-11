Семь человек пострадали в Якутии, где теплоход сел на мель

Инцидент произошел на середине реки Лены в трех километрах от села Графский Берег Намского района Якутии.

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Семь человек пострадали в результате инцидента на реке Лена в Якутии, где на мель сел теплоход «Метеор-235». О происшествии сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте.

По предварительным данным ведомства, теплоход выполнял рейс «Лямпушка – Якутск». Сигнал о ЧП поступил в 03:30 по местному времени. На этот момент судно находилось в трех километрах от села Графский Берег Намского района Якутии.

Всего на борту находились девять пассажиров и шесть членов экипажа. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. По факту происшествия следственные органы инициировали проверку. По словам капитана, теплоход сел на мель из-за плохой видимости судовой расстановки.