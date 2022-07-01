Навестивший Горбачева в больнице Гринберг рассказал, что у политика становится меньше сил

Экономист отметил, что 91-летний Горбачев живет в больнице уже несколько лет. Там его навещают родственники и близкие.

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Экономист, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг в разговоре со «Звездой» описал состояние бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Гринберг накануне навестил его в Центральной клинической больнице.

Было отмечено, что у Горбачева есть сахарный диабет, проблемы с почками, ему делают диализы.

«Как себя чувствует? Ну более-менее. Просто сил меньше становится у него. Редко встает. Забывчивость есть. Тема меняется произвольно», - рассказал он.

Экономист отметил, что 91-летний Горбачев живет в больнице уже около трех лет. Там его навещают родственники и близкие.

«У него хорошие условия там, квартира практически. За ним смотрят хорошо, и он очень привык к этому», - добавил Гринберг.

Ранее в СМИ появились данные, что состояние Горбачева время от времени осложняется и что ему периодически проводят очистку крови.