Навестивший Горбачева в больнице Гринберг рассказал, что у политика становится меньше сил
Экономист, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг в разговоре со «Звездой» описал состояние бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Гринберг накануне навестил его в Центральной клинической больнице.
Было отмечено, что у Горбачева есть сахарный диабет, проблемы с почками, ему делают диализы.
«Как себя чувствует? Ну более-менее. Просто сил меньше становится у него. Редко встает. Забывчивость есть. Тема меняется произвольно», - рассказал он.
Экономист отметил, что 91-летний Горбачев живет в больнице уже около трех лет. Там его навещают родственники и близкие.
«У него хорошие условия там, квартира практически. За ним смотрят хорошо, и он очень привык к этому», - добавил Гринберг.
Ранее в СМИ появились данные, что состояние Горбачева время от времени осложняется и что ему периодически проводят очистку крови.