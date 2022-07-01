Российских должников защитят от списания последних денег со счета

Кроме этого, должники, у кого кто-то находится на иждивении, также смогут обратиться в суд с соответствующим заявлением.

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В России должники с 1 июля смогут напрямую подать в банк заявление с просьбой о сохранении прожиточного минимума на счете. Таким образом россияне защитят деньги от взысканий судебных приставов.

В феврале вступил в силу закон, согласно которому должники имеют право обратиться лично с заявлением о сохранении прожиточного минимума в подразделение ФССП. Далее пристав принимает решение и направляет его в финансовую организацию, передает РИА Новости.

Теперь россияне могут напрямую обратиться в банк, чтобы обеспечить сохранность прожиточного минимума на банковском счете. Должники, у кого кто-то находится на иждивении, также смогут обратиться в суд с соответствующим заявлением.

Ранее Центробанк объявил о дополнительных мерах поддержки россиян, а также обеспечения устойчивости кредиторов в свете санкций со стороны западных стран. В частности, регулятор рекомендовал до 31 декабря 2022 года приостановить процедуру принудительного выселения должников по кредитам из жилых помещений. Кроме этого, ЦБ принял решение отсрочить введение количественных ограничений на выдачу кредитов до 1 января 2023 года.