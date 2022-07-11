В стране и мире Лапин вручил ордена и медали участникам последнего этапа освобождения ЛНР Сергей Лебедев Награды получили военнослужащие мотострелковых, танковых и подразделений специального назначения Центрального военного округа. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры награждения военных Центрального военного округа, отличившихся в ходе завершающего этапа освобождения Луганской Народной Республики. Офицерам и сержантам вручили государственные награды за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность. Поздравить отличившихся бойцов прибыл командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. Он лично вручил ордена Александра Невского, Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медали «За отвагу» и «Жукова». «Братцы, огромное спасибо! Именно благодаря вашим профессиональным, решительным и отважным действиям была разгромлена на голову «лисичанская» группировка противника и полностью освобождена Луганская Народная Республика. И в том ваша первоочередная и огромная заслуга!», - обратился к подчиненным Александр Лапин. Боевые государственные награды получили военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений. Также их вручили бойцам подразделений специального назначения военного округа. Напомним, на днях заместитель Минобороны России Николай Панков прямо на передовой вручил награды бойцам горного мотострелкового соединения Центрального военного округа, которые участвовали в освобождении Луганской народной республики. Благодаря в том числе и этим военнослужащим был освобожден такой важный стратегический город как Лисичанск. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика