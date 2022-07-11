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Главное - порядок: как работает тыл и подразделения МТО в ходе спецоперации на Украине

Анатолий Бородкин
Максим Крюков
05:00 11.07.2022
Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции получают все необходимое обеспечение для четкого выполнения задач.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российская армия может похвастаться не только усовершенствованной военной техникой и оснащением, но и современным обеспечением личного состава. Сегодня специалисты подразделений материально-технического обеспечения имеют в своем арсенале различные технологические средства для быстрого приготовления пищи. Даже опытные военные повара не верили в то, что консервированные суповые наборы станут полноценной заменой их традиционной похлебке с армейской тушенкой. Однако они убедились в обратном.

«Борщ, получается. Щи, рассольник, гороховый, и харчо еще бывает. Мне борщ больше нравится» - сказал военный повар Алишер.

Пастеризованные наборы, где есть все - сваренное мясо, обжаренные овощи, специи, нужно только поместить в кипящую воду. Через три минуты получается полноценное первое блюдо. Это вдвое сокращает процесс приготовления обеда для личного состава. Не нужно тратить час или два на чистку и шинковку картофеля, моркови, лука и капусты. Не нужно разделывать мясо. Это дает возможность уделить больше времени основному блюду или заняться модернизацией пункта питания.

Кроме производственных палаток, так называемого сухого склада, непосредственно самих полевых кухонь военные повара оборудовали на пункте питания специальный блиндаж. Это на самом деле погреб. Его глубина больше двух метров. Здесь и хранятся овощи, фрукты, скоропортящееся продукты и консервы.

Фрукты, соки, сладкое - каждый день. С этим у военных поваров строго. Бойцы должны питаться не только регулярно - три раза в день, но еще и разнообразно, и главное - с аппетитом. Еда прежде всего должна быть вкусной.

Кроме того, военнослужащие должны следить за гигиеной. Для этого есть все необходимые условия. Так, например, автономный мобильный комплекс на основе четырехосного КамАЗа. В нем работают специальные генераторы, которые подогревают воду. Освещение есть как в помывочной, так и в раздевалке. Военные говорят, что мощности хватает. Мыться можно не только в отведенные часы, но и по необходимости. Особенно когда подразделение выполняет задачи при 30-градусной жаре.

«Никто никому не отказывает. Если есть необходимость помыть личный состав, естественно, людей моем, не отказываем», - рассказал заместитель командира подразделения по тылу Николай.

Еда должна быть вкусной, баня теплой, постельное белье и форма чистой. Без опозданий и сбоев. Это работа, которую каждый день выполняют тыловые службы подразделений, участвующих в специальной военной операции. Все должно работать идеально, как весы провизора, подчеркивают тыловики. Ведь бойца на передовой ни на секунду нельзя отвлекать от выполнения задания.

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