В МВД ЛНР заявили о захвате в Лисичанске диверсантов из Белоруссии

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В Луганской народной республике (ЛНР) захвачены диверсанты, планировавшие теракт в Лисичанске. Об этом рассказал РИА Новости помощник главы МВД республики Виталий Киселев.

«Несколько дней назад наши подразделения захватили диверсионно-разведывательную группу, которая шла совершить теракт в город Лисичанск», - сказал он.

По словам Киселева, группа состояла из шести-семи человек, диверсанты, предположительно, были из Белоруссии. Сейчас они обезврежены, находятся в ведомствах республики и дают признательные показания, уточнил собеседник агентства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил спецслужбам дать обществу информацию о воюющих на Украине соотечественниках. По его словам, на Украине находится так называемый «батальон Калиновского» и его бойцы таким образом готовятся воевать в своей стране.