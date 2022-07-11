Километровые пробки из фур: как действия Литвы усугубляют кризис в отношениях с Россией

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Калининградские власти предлагают ввести полный запрет на движение товаров между Прибалтикой и Россией, за исключением транзитных перевозок. Такие меры озвучил глава региона Антон Алиханов в ответ на действия Литвы. По словам губернатора, это позволит загрузить морских перевозчиков, а также дать работу калининградским портам, серьезно пострадавшим от ограничений со стороны Евросоюза.

Тем временем, на российско-литовской границе стоят более пятисот фур. Одни ожидают выезда из Калининградской области, другие, наоборот, не могут въехать.

Конца и края этой колонне не видно, фуры стоят в буквальном смысле от горизонта до горизонта. Очередь растянулась более чем на десять километров, в ожидании водители проводят по несколько суток. Большинство уже заглушили двигатели, чтобы не тратить топливо.

На российско-литовской границе снова пробка. Водители терпят неудобства, предприниматели - убытки. Причину такого длительного ожидания водители сообщают друг другу по цепочке из самого центра затора.

Список товаров, попавших под санкции, весьма обширен. Только ввели их страны Евросоюза против России уже несколько месяцев назад, и к транзиту внутреннему они отношения иметь не должны. Об этом сегодня напомнил губернатор Калининградской области в соцсетях.

Тем не менее, Литва продолжает настаивать на собственной вольной трактовке. В качестве возможных ответных действий нашей страны политологи сейчас рассматривают все возможные меры.

«Нет сомнений, что ответ России уже подготовлен, и он будет достаточно жестким. По этому ответу Россия вводит блокаду транзита не только Литвы, но и Латвии, Эстонии, других стран Прибалтики», - рассказал политолог Сергей Марков.

На этом фоне в Калининграде началась акция протеста у Генконсульства Литвы. Перед зданием установлены 16 двусторонних стендов в человеческий рост с фотографиями людей, которых арестовали по политическим мотивам в странах Прибалтики и на Украине. Статус же заложников по политическим мотивам сейчас де-факто получили все жители самого западного региона страны.

Ранее временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь рассказал об инструментах воздействия Москвы на Литву в сложившейся ситуации с транзитом в Калининградскую область. По его словам, если Вильнюс хочет рассчитывать на помощь России, он не должен вести диалог в таком стиле.