Полнеба в дыму: кадры мощного пожара в промзоне Екатеринбурга

© Видео: RU66RU, Telegram © Фото: RU66RU, Telegram

В Екатеринбурге загорелся ангар с автомобильной техникой. Кадры с пламенем и сильным задымлением появились в соцсетях.

По данным пресс-службы областного главка МЧС, сообщение о возгорании на улице Комсомольской поступило в 23.08 (21.08 по мск), первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через четыре минуты.

«В ходе разведки было установлено, что горит металлический ангар с автомобильной техникой внутри. По оперативной информации, площадь пожара составляет 200 квадратных метров», - сообщили в ведомстве.

В тушении пожара задействованы 14 единиц пожарной техники и 38 человек личного состава. Информации о пострадавших нет.

Ранее в Москве, в районе Новоданиловского проезда загорелся склад. Из-за пожара здание покрылось трещинами.