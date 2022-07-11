По словам политика, все ответственные владельцы оружия должны хранить его под замком дома.

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Американский лидер Джо Байден рассказал, что хранит дома четыре дробовика.

«У меня четыре дробовика: два моих и два погибших сыновей», - рассказал политик на мероприятии в честь подписания закона о переменах в нормах оборота оружия.

При этом, по его словам, он хранит дробовики под замком. Байден подчеркнул, что так должны поступать все ответственные владельцы, передает РИА Новости.

«Ответственные владельцы оружия согласны: ни у кого другого не должно быть доступа. Закройте его, купите специальный замок», - заявил президент США.

Ранее Байден заявил, что не сдастся «в борьбе с эпидемией вооруженного насилия» в Соединенных Штатах. Также он выразил шок в связи с «бессмысленным вооруженным насилием, вновь принесшим горе американскому сообществу в День независимости», 4 июля.

Напомним, в этот день во время парада по меньшей мере пять человек погибли, 16 получили ранения в результате стрельбы. Трагедия произошла в американском Хайленд-Парке в штате Иллинойс недалеко от Чикаго