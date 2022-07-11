В стране и мире Водитель такси рассказал о ДТП в Люберцах, где машина каршеринга сбила трех пешеходов Анна Касаткина По предварительным данным, виновник аварии потерял сознание за рулем. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Водитель такси, в машину которого в Люберцах врезался сбивший пешеходов автомобиль каршеринга, рассказал о произошедшем «Звезде». «Ехал на заказ. Точка стояла, что пассажир будет ждать меня здесь, и вот он оттуда выскочил и прямо в лоб, в меня врезался», - сообщил он. Авария произошла днем в понедельник, 11 июля, на Октябрьском проспекте в Люберцах. Водитель каршерингового авто выехал на встречную полосу, сбил трех пешеходов, включая 14-летнюю девочку, начавших переходить дорогу, и столкнулся с такси. Пешеходы госпитализированы, причины ДТП уточняются. По предварительным данным, водитель каршеринга потерял сознание за рулем. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика