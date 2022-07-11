В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Водитель такси рассказал о ДТП в Люберцах, где машина каршеринга сбила трех пешеходов

Анна Касаткина
21:04 11.07.2022
По предварительным данным, виновник аварии потерял сознание за рулем.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Водитель такси, в машину которого в Люберцах врезался сбивший пешеходов автомобиль каршеринга, рассказал о произошедшем «Звезде».

«Ехал на заказ. Точка стояла, что пассажир будет ждать меня здесь, и вот он оттуда выскочил и прямо в лоб, в меня врезался», - сообщил он.

Авария произошла днем в понедельник, 11 июля, на Октябрьском проспекте в Люберцах. Водитель каршерингового авто выехал на встречную полосу, сбил трех пешеходов, включая 14-летнюю девочку, начавших переходить дорогу, и столкнулся с такси. Пешеходы госпитализированы, причины ДТП уточняются. По предварительным данным, водитель каршеринга потерял сознание за рулем.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:03 Армия
Видео
Работать будет: как в Северодонецке планируют восстановить завод «Азот»
18:09 В стране и мире
СМИ: Дроздов потерял сознание на съемках в Москве
18:01 В стране и мире
Украинский предприниматель Ринат Ахметов продает медийный бизнес в пользу государства
17:46 В стране и мире
Видео
В подмосковных Люберцах автомобиль каршеринга наехал на остановку с людьми
16:36 В стране и мире
В Крыму перевернулся микроавтобус с детьми
Популярное
МО РФ: украинские боевики заминировали обочины дороги между Красным Подом и Радушным в Днепропетровской области
Видео
Подразделения 127-й бригады теробороны в Харькове комплектуют отбывавшими наказание заключенными
Видео
МО РФ: ВКС РФ уничтожили ангар с гаубицами США M777 под городом Часов Яр
Видео
Быстро починить и сытно накормить: как военные ВС РФ трудятся в тылу спецоперации
Илон Маск передумал покупать Twitter
Видео
МО РФ: под Одессой уничтожены две украинские установки Harpoon, полученные из Британии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.