Кровь на асфальте: кадры с места аварии в Люберцах, где водитель протаранил людей на остановке

Трое человек доставлены в больницу с травмами.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Телеканал «Звезда» публикует кадры с места аварии в Люберцах, где автомобиль каршеринга сбил трех пешеходов. На видео видно следы крови около остановки и машины, получившие повреждения.

ДТП произошло днем в понедельник, 11 июля. Водитель каршерингового авто, по данным областного главка МВД, выехал на встречную полосу и сбил трех человек, которые начали переходить дорогу на зеленый сигнал светофора. После этого он врезался в припаркованное у остановки такси.

Пострадавшие, в числе которых 14-летняя девочка, доставлены в больницу. В МВД устанавливают все обстоятельство произошедшего.