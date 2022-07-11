Зеленский внес в Раду законопроект об особом статусе для поляков

По словам президента Польши, для страны это решение Киева будет «знаком в делах, о которых сложно говорить».

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Украинский лидер Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о предоставлении гражданам Польши особого статуса. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

«Владимир Зеленский направил в Верховную раду проект закона о предоставлении полякам специального статуса на Украине. Украина этим шагом дает символическое приглашение, говоря: "Вы тут на особых правах, приветствуем"», - сказал Дуда в ходе выступления в День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан республики 79 лет назад.

По словам польского президента, для страны это решение будет «знаком в делах, о которых сложно говорить», передает РИА Новости.

В мае Владимир Зеленский и Анджей Дуда подписали декларацию о «европейской перспективе». Документ предполагает, что Варшава будет оказывать поддержку Киева на пути в Евросоюз. В чем конкретно будет состоять эта поддержка, не уточнялось.