Матвиенко заявила, что офицер Гаджимагомедов является примером для молодого поколения

По ее словам, тот факт, что улица и школа названы именем героя страны, имеет большое значение для патриотического воспитания молодежи.

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Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в России молодое поколение должно воспитываться не на телевизионных картинках, а на примерах настоящих героев. В качестве примера она привела погибшего в ходе спецоперации на Украине офицера Нурмагомед Гаджимагомедов.

«Нурмагомед - первый герой в ходе специальной военной операции. Это реальный, живой пример героизма и подвига», - отметила спикер на возложении цветов к мемориальной доске на школе, которая носит имя военнослужащего, передает РИА Новости.

Матвиенко подчеркнула, что улица и школа названы именем героя, и это имеет большое значение для патриотического воспитания молодежи.

«Это настоящие патриоты своей родной земли, России, - они воюют профессионально, добросовестно выполняют свой долг. Дагестанская земля может гордиться своими сыновьями», - подытожила она.

Нурмагомед Гаджимагомедов был удостоен звания Героя РФ. В ходе спецоперации на Украине колонна десантников столкнулась с противником, который открыл огонь. Оказавшись в окружении и получив ранение, Гаджимагомедов продолжил руководить своими военнослужащими, а затем подорвал гранатой себя и окруживших его боевиков.

Ранее сообщалось, что площадь Конституции в Донецке переименовали в память о погибшем в ходе спецоперации на Украине офицере. На церемонии присутствовали глава ДНР Денис Пушилин и отец погибшего российского военного Энгельс Гаджимагомедов. Они прикрутили памятную табличку на одном из зданий и возложили цветы.