В Истре казак случайно зарубил атамана шашкой во время тренировки

© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ

Следственный комитет опубликовал кадры допроса обвиняемого в причинении смерти по неосторожности атаману Московского казачьего войска при Великом братстве казачьих войск Руси и зарубежья Сергею Капитонову. Атаман погиб во время тренировки по казачьей спортивной рубке под Истрой.

Как пояснил 64-летний мужчина в беседе со следователями, он разрубил пластиковую бутылку на деревянной стойке и отвел руку с шашкой назад, не заметив подошедшего к нему 57-летнего атамана. Последний получил удар в грудь и скончался на месте происшествия.

«Следователем следственного отдела по городу Истра ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение 64-летнему местному жителю. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», - говорится в сообщении СК.

Уточняется, что свою вину обвиняемый признал, его отправили под подписку о невыезде. Следователи осмотрели место происшествия и изъяли саблю, которой наносился удар, допросили следователей, назначен ряд экспертиз.