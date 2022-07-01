Армия В Кронштадте торжественно проводили новобранцев на срочную службу Роман Закурдаев В церемонии участвовали местные власти, представители молодежных общественных организаций, жители Кронштадта, военнослужащие и родители призывников. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: На Аллее героев российского флота в музейно-историческом парке «Остров фортов» прошла торжественная церемония проводов к местам срочной службы призывников Кронштадтского района Санкт-Петербурга. В церемонии участвовали местные власти, представители молодежных общественных организаций, жители Кронштадта, военнослужащие и родители призывников. «Я на таком впервые. Не по себе было. Не представлял, что меня так провожать будут. Не думал, что город будет так скучать», - сказал призывник Матвей. Призывник Игорь рассказал, что у него отец служил, а также есть много знакомых, которые прошли службу в армии. Будущий солдат признался, что мероприятие ему понравилось, и он будет помнить день отправки. «Запоминающееся мероприятие. Помнишь день отправки, приходила группа, красиво пела. Присутствовали срочники и их родители. Классная атмосфера», - отметил Игорь. Мероприятия подобного формата проводится в парке впервые. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика