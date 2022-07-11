Опубликованы кадры прибытия в Волноваху первого поезда

Ранее сообщалось, что первый поезд, следующий между освобожденными от украинских войск городами, прибыл в Мариуполь сегодня утром.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

По маршруту Волноваха - Мариуполь начали курсировать пассажирские поезда. Об этом сообщил корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев.

Ранее сообщалось, что первый поезд, следующий между освобожденными от украинских войск городами, прибыл в Мариуполь сегодня утром и привез 77 человек. Состав включает в себя локомотив, два пассажирских плацкартных вагона и две товарные платформы.

Поезд вмещает 200 пассажиров. Билет от Волновахи до Мариуполя стоит 27 рублей. Время в пути составляет 2 часа 44 минуты.

Отметим, что российские военные в ходе спецоперации продолжают уничтожать поставляемое западными странами на Украину вооружение. Так, под удар крылатых ракет «Калибр» в районе поселка Радушное Днепропетровской области попали хранилища с боеприпасами для американских РСЗО HIMARS и гаубиц М777.