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Убежать от разъяренного животного: кадры смертельно опасного забега с быками в Испании

Анна Назайкина
12:09 11.07.2022
Энсьерро - это самая зрелищная часть фестиваля, когда быков выпускают из загона и сотни людей убегают по узким улицам испанского города от разгневанных быков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Как минимум семь человек пострадали в понедельник во время участия в забеге с быками в ходе фестиваля «Сан-Фермин» в испанской Памплоне, передает региональное отделение Красного Креста.

По данным из сообщения в Twitter, три участника этого опасного развлечения пострадали в результате удара рогами разъяренного животного. Забег стартовал ровно в восемь утра и длился всего несколько минут.

Энсьерро  - это самая зрелищная часть фестиваля. Для того чтобы насладиться этим завораживающим страшным соревнованием, а также поучаствовать в нем, в Памплону съезжаются из разных уголков планеты. Когда быков выпускают из загона, сотни людей убегают по узким улицам испанского города от разгневанных быков.

Любители острых ощущений, убегая от быков, порой намеренно держат минимальную дистанцию с быками, чтобы придать больше остроты и яркости происходящему и заставить зрителей беспокоиться за их жизнь.

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