МО РФ раскрыло результаты точечных авиаударов по националистам и наемникам в Харькове

Также официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков заметил, что украинское командование оформляет своих погибших десантников как дезертиров, вводя в заблуждение их родственников.

© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress

Минобороны России раскрыло результаты точечных ударов ВКС России по пунктам дислокации украинских националистов и иностранных наемников в городе Харьков. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В результате точечных ударов ВКС России по пунктам дислокации националистических батальонов и иностранных наемников в Основянском и Слободском районах Харькова уничтожено около 250 боевиков и до 25 единиц бронетанковой и автомобильной техники», - сообщил Конашенков.

Также официальный представитель российского оборонного ведомства заметил, что украинское командование оформляет своих погибших десантников как дезертиров, вводя в заблуждение их родственников.

Кроме этого, по словам Игоря Конашенкова, в районе Артемовска был уничтожен пункт управления 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов