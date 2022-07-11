«Вообще нас не готовили»: пленный боец рассказал о слабом обучении в ВСУ

Стрелять Андрея учили только в виртуальном тире, как в компьютерной игре. Больше никаких занятий по огневой подготовке с ним не проводилось.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России

Пленный военнослужащий ВСУ Андрей рассказал, как его мобилизовали и отправили на передовую. Видеозапись с показаниями бойца публикует Министерство обороны РФ.

«Военкомат вместе с полицией поймали. Получил повестку, пришлось ехать. Военкомат вылавливает всех людей призывного возраста или тех, кто служил. Они вылавливают и отправляют. Повестку все равно уже дали, против полиции я ничего не могу сделать», - сказал он.

Стрелять Андрея учили только в виртуальном тире, как в компьютерной игре. Больше никаких занятий по огневой подготовке с ним не проводилось. Занятия проводили исключительно сержанты.

«В тире стреляли. Вообще нас не готовили. Там сержанты были, офицеров толком не было. Был полковник, утром приехал, посмотрел, что все на месте, и уехал», - сказал он.

На передовую в составе своего подразделения Андрей прибыл две недели назад. Во время боя получил осколочное ранение. Когда услышал в громкоговоритель призыв от российских военных сложить оружие, он вместе с сослуживцами пошел на звук и сдался в плен. По словам Андрея, отношение в плену к нему хорошее.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов