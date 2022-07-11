Пелена дыма и выжженная земля: как выглядят города ДНР после обстрелов ВСУ

ВСУ обстреляли Донецк, в том числе из артиллерии 155-мм калибра. Также под огонь попали прифронтовые города Горловка и Ясиноватая.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Густой черный дым едва ли не на всей линии горизонта над Калининским и Кировским районами Донецка. ВСУ нанесли удар по шахте Калинина и авторынку рядом с железнодорожным вокзалом. Сгорели десятки машин. Сообщается, что там серьезно пострадала женщина - осколком ей оторвало руку. Снаряды падают на жилые дома и офисные здания.

В одном из офисных зданий работали три десятка сотрудников различных коммерческих фирм. Они арендовали офисные помещения. Сегодня здесь ни души. Недалеко от этого места разорвался снаряд, выпущенный ВСУ, начался пожар. Под ногами осколки выбитых стекол, а крыша сгорела практически полностью. ВСУ обстреливают город из тяжелой артиллерии. В том числе снарядами 155-мм «натовского» калибра.

Под огнем прифронтовые Горловка и Ясиноватая. Там тоже ранена женщина. «Грады» и «Ураганы» ВСУ бьют не только по улицам и дворам. Украинские военные обстреливают жизненно важные для республики сельхозпредприятия. Пелена дыма над полями пшеницы и выжженная земля. ВСУ ударили из тяжелой артиллерии по Шахтерской птицефабрике в 50 километрах восточнее Донецка. Это предприятие обеспечивает мясом птицы и яйцами всю Донецкую Народную Республику. Служба безопасности успела вовремя эвакуировать сотрудников. Но некоторые все же остались, чтобы помочь пожарным. Пожарные расчеты часто не могут сразу после прибытия приступить к борьбе с огнем из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.

В корпусах взрывная волна повредила систему вентиляции, выбила стекла. Площадки полностью обесточены, а значит, кормить и поить птиц через автоматизированные кормушки пока невозможно. Масштабы разрушений специалисты будут оценивать сразу после того, как пожарные окончательно справятся с огнем.