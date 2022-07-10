Трамп заявил, что в роли президента США смог бы предотвратить конфликт на Украине

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Экс-президент США Дональд Трамп считает, что смог бы предотвратить конфликт на Украине, будучи президентом. Об этом он рассказал на выступлении перед своими сторонниками на митинге в субботу 9 июля в Анкоридже (Аляска).

«Ситуация лишь ухудшится, хотя этого могло бы не произойти, если бы выборы прошли иначе», - уверен политик.

Трамп добавил, что он мог бы и уладить конфликт, но, если бы его переизбрали на президентских выборах 2020 года в США, никакого конфликта скорее всего вообще бы не случилось. Это стало его главным аргументом против политики действующего президента США Джо Байдена.

Также в своей речи экс-президент обвинил Байдена в том, что Соединенные Штаты являются «слабеющей страной». Он перечислил ряд проблем, таких как энергетическая зависимость от других стран, сильная инфляция, рост цен на топливо, неудачный вывод американских войск из Афганистана. Именно Байден, уверен бывший президент, привел страну в упадок.

Позиция Трампа по конфликту на Украине состоит в том, чтобы прекратить его заключением сделки. Военную помощь, оказываемую Украине со стороны США, политик не поддерживает.

Также Трамп выступал перед сторонниками в Лас-Вегасе, где утверждал, что США зря пытаются учить чему-то другие страны, в то время как внутри самой страны много проблем.