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Медик объяснил, как остудить помещение без кондиционера

Алиса Краузе
06:11 10.07.2022
Врач также назвал способы поддержания комфортного состояния для тела при жаре.
Медик объяснил, как остудить помещение без кондиционера
© Фото: Michaela Begsteiger imageBROKER.com Globallookpress
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Помещение в жаркие летние дни можно сделать прохладнее не только с помощью кондиционера. О том, какие подручные средства помогут остудить комнату, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного Депздрава Андрей Тяжельников.

Самым простым заменителем кондиционера является вентилятор, однако в случае, если его нет, подойдет и вполне естественный сквозняк. Чтобы его создать, следует открыть все двери и окна и на время выйти из помещения.

Также, по словам эксперта, подойдет таз, наполненный холодной водой со льдом, на подоконнике. Периодически воду нужно будет менять, чтобы сохранять эффект.

В случае, если человек вынужден находиться в жарком офисе и не может отойти и принять душ, важно поддерживать свое тело. В первую очередь, необходимо регулярно пить прохладную воду.

«Во-вторых, нужно одеваться в жару в максимально легкую, просторную одежду», - цитирует Тяжельникова РИА Новости.

Эксперт также посоветовал периодически умывать лицо холодной водой и, возможно, смачивать мокрым полотенцем зоны груди и подмышек. Кроме того, мокрую ткань полезно прикладывать ко лбу и затылку.

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