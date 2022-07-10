Миллионам британцев предсказали обнищание из-за цен на электроэнергию

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Счета за электричество для миллионов британцев могут взлететь до более чем трех тысяч фунтов стерлингов (около 250 тысяч рублей) в год. Такая сумма, по оценке местной прессы, может привести к обнищанию огромного количества людей.

По прогнозам аналитиков, цены на электроэнергию будут неотвратимо повышаться. Сегодняшнее значение в 1971 фунт, которое называли рекордным, сменится на 3245 фунтов в октябре этого года, а затем, в начале 2023, жителям Соединенного Королевства нужно будет иметь в кошельке 3364 фунта на оплату коммуналки.

Новые оценки экспертов, как пишет The Daily Mail, еще более неутешительные, чем предшествующие. Ранее специалисты ожидали, что в середине осени электричество будет обходиться населению в 2981 фунт стерлингов.

Будущую зиму уже нарекли «катастрофической». Резкий рост цен, полагают специалисты, не по карману миллионам человек, и потребуется действительно объемная государственная помощь, чтобы предотвратить массовую нищету.