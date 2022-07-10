Пламя охватило газовый завод в штате Оклахома
По имеющейся информации, в результате инцидента никто не пострадал.
© Видео: @TulsaAnon Twitter © Фото: @TulsaAnon Twitter
На газовом заводе ONEOK вблизи города Медфорда в американском штате Оклахома вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресса США со ссылкой на местный офис шерифа.
Согласно сведениям СМИ, все горожане, проживающие рядом с местом происшествия, в настоящее время эвакуируются в здание школы.
По имеющейся информации, в результате инцидента никто не пострадал. Как пишет KTUL, аварийно-спасательные службы работают над тушением возгорания.