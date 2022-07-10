Посол ЛНР в РФ сообщил о наступлении на Северск и боях за освобождение Серебрянки

Вместе с тем, уже освобождена Григоровка.

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Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил, что войска Народной милиции ЛНР и Вооруженных Сил России продолжают наступление и ведут бои по освобождению населенного пункта Серебрянка.

Он добавил, что «с севера идет наступление на Северск». Также он заявил об освобождении населенного пункта Григоровка.

Мирошник сообщил о перемещении украинских боевиков в пригород Северска и попытках создать там «укрепрайон из наскоро вырытых позиций и кое-как возведенных фортификационных сооружений».

«Всем уже ясно, что в Северске украинские формирования сдерживать наступление союзных войск долго не смогут, потому отдельные подразделения скрытно покидают город. На позициях остаются, в основном, насильно мобилизованные тербаты», - написал он в своем Telegram-канале.

Посол ЛНР в РФ отметил, что, отступая, украинские военные обстреливают освобожденные территории.

«Были прилеты по Новодружеску (пригород Лисичанска). По предварительным данным, обошлось без жертв», - сообщил Родион Мирошник.

Ранее замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал освобождение территории ЛНР важным событием. Также политик выразил уверенность, что сейчас украинской стороне уже поздно предпринимать попытки что-то сделать.