Лабораторная ошибка или естественное распространие: что известно о COVID-19 спустя три года

Вирус COVID-19 разделил мир на отдельные государства, нарушив привычные взаимосвязи людей, и поставил перед учеными такое количество вопросов, что отвечать на них придется ученым не одного поколения.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Почти три года расследований откуда в реальности появился вирус COVID-19. Поиски путей по которым результаты работ передавались из одной лаборатории в другую. Анализ тем, которыми занимались вирусологи по всему миру, и даже попытки воссоздать путь формирования вируса, который унес жизни почти 20 миллионов человек на планете… И вот закономерный итог: гарвардский профессор с мировым именем уверяет - COVID появился на свет в американской лаборатории.

«Я возглавлял комиссию Lancet по COVID в течение двух лет. Я почти убежден, что он вышел из американских биотехнологических лабораторий, а не из природы. Просто отмечу, что было два года интенсивного изучения: это грубая ошибка, на мой взгляд, биотехнологий, а не естественное распространение. Мы не знаем наверняка, я должен отметить это абсолютно ясно, но есть достаточно свидетельств того, что это стоит изучить, а это не исследуют - ни в США, ни в других странах. Думаю, есть причины: не хотят заглядывать под ковер», - заявил экономист, глава мультидисциплинарной комиссии медицинского журнала Lancet Джеффри Сакс.

Джеффри Сакс - председатель комиссии по расследованию происхождения коронавируса. А комиссию создал старейший американский медицинский журнал Lancet. Именно в этом авторитетном издании были опубликованы данные об эффективности российской вакцины Спутник V, после чего ее признали более чем в 50-ти странах. Полный доклад об итогах расследования Lancet тоже опубликует - но позже в этом году. Заявление, сделанное Саксом основано на детальном изучении всего, что предшествовало появлению коронавируса.

«Личность человека, который это заявляет, позволяет отнестись к нему с большим доверием. Он весьма информирован. Вероятность искусственного происхождения - весьма значительная», - сказал доктор медицинских наук, врач иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Геномом коронавируса американские ученые занимаются уже больше десятилетия, как и другими опасными инфекциями. Центр разработки - Форт-Детрик в Мэриленде, где находятся максимально защищенные военные лаборатории. Но при этом в его окрестностях регулярно происходят инциденты с неизвестными респираторными заболеваниями. О них сообщалось в 2013, 2016 и 2019 годах. Американские журналисты пишут о многочисленных случаях нарушения техники безопасности. Пентагон - якобы реагирует.

Эксперименты с гриппом и коронавирусами в Форт-Детрике, запретили после скандала и слушаний в Конгрессе в 2019 году. Но исследования американцы еще раньше передали в Китай, в биологический научный центр в Ухане. Финансирование подтвердил сенатор Рэнд Пол на слушаниях в конгрессе США в мае прошлого года. Уханьская лаборатория выполняла вполне конкретные исследования, данные о которых даже есть в открытом доступе. Все результаты были переданы грантодателю, которым являлся Национальный институт здоровья США. И именно в Штатах вирус, видимо, был доработан. В этот период в вирусе появилась вставка, на которую обратили внимание все ученые. И речь может идти о грандиозной провокации…

«Мы просто высказываем предположение, что так может быть и что это очень вероятно… При том, что технологии существуют и такие работы проводились. Другое дело, является ли это утечка из вот этой конкретной лаборатории, где это все проходило? Потому что может быть намного более сложный сценарий. И, кстати, мне лично он кажется более вероятным. Что просто был подкинут этот вирус именно там, где находится место, где его легально создавали. Он отличается от вируса, который был создан в лаборатории. Он похож, но не такой», - предположил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук Петр Чумаков.



Почему все микробиологи обратили внимание именно на эту возможно искусственную фуриновую вставку? Именно фурин последовательно расщепляет белки и повышает заразность вируса. В предварительных исследованиях этой вставки не было. Найти промежуточные, последовательные мутации ученым не удалось. Отсюда и предположение, перерастающее в уверенность, что штамм COVID-19 - сконструированная структура.

«Современные генно-инженерные методы позволяют без индикаторов, без того, чтобы это было обнаружено, делать такого рода модификации микроорганизмов, частей вируса. Раньше это было невозможно, раньше на концах этой вставки обычно были метки», - сообщил гендиректор контрактно-исследовательской компании, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Есть и еще одна версия появления COVID-19 в Китае. Сразу же после начала эпидемии Вашингтон сразу возложил на Пекин всю ответственность в распространении вируса. Громкие заявления делал и Дональд Трамп, и Майк Помпео, и представители ВОЗ. Китай, в свою очередь, заявил - страну пытаются оговорить, а вся ответственность может лежать на самих американцах, которые привезли сюда болезнь. Причем не понятно - умышленно или неумышленно. Дело в том, что незадолго до начала пандемии в Китае, именно в Ухане, проходили Всемирные военные игры. Кто-то из участвовавших солдат из США вполне мог быть переносчиком заразы, если ранее на нем испытывали разработки из американских лабораторий. Игры закончились 28 октября, первый заболевший в Ухане был зафиксирован 17 декабря - плюс-минус три дня после инкубационного периода.

Но коронавирус - далеко не единственная высокопатогенная инфекция, работу с которой США для собственной безопасности решили выполнять в других странах. Причем и строительство, и финансирование работ в этих лабораториях, как выяснилось, взял на себя Пентагон. Работа шла по принципу «Что нельзя у нас - можно у них». «Корону» изучали в Китае. А зоонозные инфекции - инфекции, передающиеся человеку через животных и птиц - в странах бывшего СССР. Министерство Обороны России все эти годы било в набат - американские лаборатории по границам России оснащаются по, практически, максимальному классу защиты – 3 с половиной из четырех возможных, а к испытаниям препаратов привлекаются военнослужащие… Такая история до начала спецоперации происходила и на Украине.

«Результаты таковы: 33% обследованных военнослужащих переболели или больны гепатитом "А", более 4% - лихорадкой с почечным синдромом, 20% - лихорадкой Западной Нила. Приведенные цифры существенно превышают среднестатистические показатели. С учетом того, что данные заболевания активно изучались Пентагоном в рамках украинских проектов, есть основания полагать, что военнослужащие вооруженных сил Украины привлекались в качестве добровольцев к экспериментам, по оценке переносимости опасных инфекционных заболеваний», - заявлял начальник войск РХБЗ РФ Игорь Кириллов.

Параллельно стало известно, что на острове Тайвань, в прямой близости к Китаю, находятся несколько американских биолабораторий. Одна из них оказалась в центре скандала - Исследовательский центр Academia Sinica. Он участвовал в проектах Гарвардского университета и был уличен в тайном сборе образцов ДНК китайцев. Выяснилось, что заказчиком выступал Пентагон. Эти образцы незаконно использовались в экспериментах. Схема, ровно такая же, как и с биолабораториями, созданными США вокруг России. И, точно так же - кроме патогенов, сбор генетического материала.

«Уже двадцать лет США не дают провести инспекцию биологических лабораторий под своим управлением как на своей территории, так и за своей границей. Все это лишь усиливает тревогу международного сообщества. Мы требуем от США прояснить свою активность в сфере биотехнологий, которые можно использовать как оружие», - заявлял представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Можно констатировать, что мы уже вступили в новую эру высокотехнологичных войн, где заинтересованная сторона может изменить не просто жизнь группы людей, но и жизнь всего мира. Полем боя стала уже не какая-то территория, а само человеческое тело. И одна из особенностей новой войны - технологии становятся настолько доступными, что оружие нового типа теперь есть не только у государств, но и даже у крупных корпораций.

Хотя, возможно, понимая масштабы будущей угрозы, планету в борьбе с таким вирусным терроризмом удастся объединить коллективным иском к стране, которая, по сути, является инициатором разработок из-за которых уже погибло количество людей, сравнимое с потерями на полях сражений второй мировой войны.

Ну а кроме этого, вирус COVID-19 разделил мир на отдельные государства, нарушив привычные взаимосвязи людей, и поставил перед учеными такое количество вопросов, что отвечать на них придется ученым не одного поколения.