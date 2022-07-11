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МО РФ показало работу военных ЗВО по организации МТО во время спецоперации

06:50 11.07.2022
Военнослужащие МТО ЗВО организовывают бесперебойное приготовление пищи, выпечку хлеба, помывку личного состава, обслуживание и заправку техники в полевых условиях.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России продемонстрировало кадры организации непрерывного материально-технического обеспечения (МТО) подразделений Западного военного округа (ЗВО) в полевых условиях при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса
Тыловые подразделения ЗВО в полевых условиях ведут непрерывную работу по материально-техническому обеспечения войск. В местах отдыха личного состава, участвующего в спецоперации, подразделения проводят плановое обслуживание техники и вооружения, доукомплектовываются материальными средствами, снаряжением и обмундированием.

Военнослужащие, которые размещаются здесь, могут поменять белье, постирать вещи и принять душ в полевом банно-прачечном комплексе, а также заправить и обслужить технику, отдохнуть в комфортных условиях.
Военнослужащие МТО ЗВО организовывают бесперебойное приготовление пищи, выпечку хлеба, помывку личного состава, обслуживание и заправку техники в полевых условиях. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации.

В одном из новых районов дислокации российских подразделений был развернут передвижной механизированный хлебозавод (ПМХ), полевые кухни, столовые, комнаты бытового обслуживания, полевые банно-прачечные комплексы, пункт хранения и заправки ГСМ, а также другие объекты МТО.

Набор из пары луковиц и нескольких картофелин на кухне военных поваров стал кулинарным ритуалом. Они признаются, в то, что консервированные суповые наборы станут полноценной заменой их традиционных первых блюд с армейской тушенкой, не верили. Пастеризованные наборы, где есть все - сваренное мясо, обжаренные овощи, специи, нужно лишь поместить в кипящую воду. Через три минуты полноценное первое блюдо готово, что вдвое сокращает процесс приготовления обеда для личного состава.
Кроме производственных палаток, так называемого сухого склада, непосредственно самих полевых кухонь военные повара оборудовали на пункте питания погреб, глубина которого больше двух метров. В нем хранятся овощи, фрукты, скоропортящиеся продукты и консервы.

Двигатель запущен, и меньше чем через полчаса душевая кабина готова к работе. Комплекс мобильный, на основе четырехосного КамАЗа, и автономный, так как воду подогревают генераторы. Освещение есть как в помывочной, так и в раздевалке. Мыться можно не только в отведенные часы, но и по необходимости, и в последние недели это особенно важно. В районе, где подразделения выполняют боевые задачи, столбик термометра не опускается ниже 30 градусов тепла.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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