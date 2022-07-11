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Уничтожить националистов и восстановить связь: в МО РФ рассказали о новых подвигах военнослужащих на Украине

00:00 11.07.2022
В ходе спецоперации ВС РФ на Украине военнослужащие проявляют личное мужество, подлинный героизм и верность долгу.
Уничтожить националистов и восстановить связь: в МО РФ рассказали о новых подвигах военнослужащих на Украине
© Фото: Минобороны России
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Минобороны России рассказало о новых подвигах российских военнослужащих в ходе специальной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Представители различных видов и родов войск при выполнении боевых задач проявляют отвагу, мужество и самоотверженность.

© Минобороны России

Гвардии сержант Юрий Высоцкий, командир десантно-штурмового отделения бригады морской пехоты Тихоокеанского флота

Перед российскими морскими пехотинцами стояла задача по освобождению одного из населенных пунктов, удерживаемого украинскими националистами.

Группа из морских пехотинцев под командованием гвардии сержанта Юрия Высоцкого осуществляла прочесывание прилегающей к поселку лесополосы. Продвигаясь по лесу, Юрий обнаружил оборудованные позиции противника, запасы медикаментов и боеприпасов.

Скрытно подобравшись к боевикам, морпехи в ходе скоротечного боя уничтожили националистов.

Продолжив прочесывание местности, морские пехотинцы под командованием гвардии сержанта Юрия Высоцкого обнаружили украинские минометные батареи на подготовленных позициях, несколько боевых машин БМП-2 и большое количество националистов, готовивших минометный обстрел населенного пункта, после того как в него должны были зайти российские военные.

Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Юрий передал координаты местонахождения вражеских сил, в результате чего позиции националистов вместе с живой силой были уничтожены точных огнем артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Смелые и решительные действия гвардии сержанта Высоцкого способствовали стремительному наступлению на подконтрольный боевикам населенный пункт и последующему его освобождению.

© Минобороны России

Рядовой Максим Родионов

Рядовой Максим Родионов, действуя в составе штурмовой группы, выполнял задачи по вскрытию объектов противника на территории, контролируемой врагом.

Продвигаясь по местности, Максим обнаружил одну единицу БТР-80, а также группу пехоты противника.

Российские военнослужащие, несмотря на численное превосходство противника, вступили в неравный бой.

Действуя мужественно и героически, Максим прицельным огнем из стрелкового оружия сковал действия националистов. В ходе неравного боя рядовой Родионов получил осколочное ранение глаза, однако продолжив выполнение боевой задачи, лично уничтожил пять украинских националистов и взял одного в плен.

Оставшиеся боевики, понеся значительные потери, были вынуждены покинуть занимаемые позиции и отступить.

Благодаря смелости, мужеству и отваге, рядового Максима Родионова штурмовой группе удалось выполнить поставленную боевую задачу, лишив противника возможности вести диверсионные действия в заданной зоне.

© Минобороны России

Сержант Роман Скрынник, командир радиотелефонного отделения

С первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, сержант Роман Скрынник обеспечивает устойчивую связь.

Находясь в составе передового пункта управления десантно-штурмовой дивизии, Роман обеспечивал связь между командиром и подразделениями дивизии.

При выдвижении противник предпринял попытку атаки пункта управления с применением артиллерии.

В ходе артиллерийского обстрела пункта управления противником командно-штабная машина, обеспечивающая связь с батальонно-тактическими группами, получила повреждения и вышла из строя, в результате чего связь была утеряна.

Несмотря на постоянный плотный артиллерийский огонь националистов, Роман Скрынник, проявляя мужество и самоотверженность, восстановил работоспособность командно-штабной машины и обеспечил командование связью с батальонно-тактическими группами.

По организованным каналам связи были оперативно уточнены задачи подчиненным подразделениям, а также переданы координаты расположения сил противника, на основании которых по врагу был нанесен ответный огонь.

Смелость, отвага и профессионализм сержанта Скрынника позволили отразить атаку противника и обеспечить оперативное продвижение российских войск.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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