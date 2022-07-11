Уничтожить националистов и восстановить связь: в МО РФ рассказали о новых подвигах военнослужащих на Украине

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Сержант Роман Скрынник, командир радиотелефонного отделения
С первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, сержант Роман Скрынник обеспечивает устойчивую связь.
Находясь в составе передового пункта управления десантно-штурмовой дивизии, Роман обеспечивал связь между командиром и подразделениями дивизии.
При выдвижении противник предпринял попытку атаки пункта управления с применением артиллерии.
В ходе артиллерийского обстрела пункта управления противником командно-штабная машина, обеспечивающая связь с батальонно-тактическими группами, получила повреждения и вышла из строя, в результате чего связь была утеряна.
Несмотря на постоянный плотный артиллерийский огонь националистов, Роман Скрынник, проявляя мужество и самоотверженность, восстановил работоспособность командно-штабной машины и обеспечил командование связью с батальонно-тактическими группами.
По организованным каналам связи были оперативно уточнены задачи подчиненным подразделениям, а также переданы координаты расположения сил противника, на основании которых по врагу был нанесен ответный огонь.
Смелость, отвага и профессионализм сержанта Скрынника позволили отразить атаку противника и обеспечить оперативное продвижение российских войск.
Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов