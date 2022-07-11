Уничтожить националистов и восстановить связь: в МО РФ рассказали о новых подвигах военнослужащих на Украине

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Гвардии сержант Юрий Высоцкий, командир десантно-штурмового отделения бригады морской пехоты Тихоокеанского флота

Перед российскими морскими пехотинцами стояла задача по освобождению одного из населенных пунктов, удерживаемого украинскими националистами.

Группа из морских пехотинцев под командованием гвардии сержанта Юрия Высоцкого осуществляла прочесывание прилегающей к поселку лесополосы. Продвигаясь по лесу, Юрий обнаружил оборудованные позиции противника, запасы медикаментов и боеприпасов.

Скрытно подобравшись к боевикам, морпехи в ходе скоротечного боя уничтожили националистов.

Продолжив прочесывание местности, морские пехотинцы под командованием гвардии сержанта Юрия Высоцкого обнаружили украинские минометные батареи на подготовленных позициях, несколько боевых машин БМП-2 и большое количество националистов, готовивших минометный обстрел населенного пункта, после того как в него должны были зайти российские военные.

Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Юрий передал координаты местонахождения вражеских сил, в результате чего позиции националистов вместе с живой силой были уничтожены точных огнем артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Смелые и решительные действия гвардии сержанта Высоцкого способствовали стремительному наступлению на подконтрольный боевикам населенный пункт и последующему его освобождению.