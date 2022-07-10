Украинские войска выпустили 429 боеприпасов по ДНР за сутки

ВСУ, в частности, применяли РСЗО «Град» и артиллерийские боеприпасы «натовского калибра», отметили в СЦКК ДНР.

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Вооруженные силы Украины выпустили 429 боеприпасов по территории республики за сегодняшний день. По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ВСУ применяли, в частности, РСЗО «Град» и артиллерийские боеприпасы «натовского калибра».

«За сегодняшний день по состоянию на 20.15 противник выпустил 429 боеприпасов различного типа включая РСЗО БМ-27 "Ураган" и БМ-21 "Град", а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 миллиметра», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин сообщил, что украинская армия обстреляла Шахтерский район, в котором находились активисты-волонтеры «Молодой Республики». В результате обстрелов трое погибли, 11 человек ранены, еще четверо пропали без вести.

