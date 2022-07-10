Канада намерена расширить антироссийские санкции
Власти Канады планируют ввести ряд новых санкций против России на фоне украинского конфликта. О соответствующих намерениях сообщили в министерстве иностранных дел страны.
Очередные ограничения затронут газовую, нефтяную и химическую отрасли, в отношении которых уже действуют антироссийские меры. Они, как следует из текста пресс-релиза МИД Канады, коснутся электронного, машинного и электрического оборудования, а также компьютеров.
«Новые санкции будут применяться к наземному и трубопроводному транспорту, производству металлов, транспортных средств», - цитирует внешнеполитическое ведомство РИА Новости.
После начала действия новых мер канадские компании будут обязаны в течение 60 дней завершить деятельность по реализации контрактов с РФ в указанных отраслях.