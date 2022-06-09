Посол Антонов назвал нелегитимными решения Арктического совета без участия РФ

Российский дипломат подчеркнул, что также подобные решения, в случае их принятия, будут нарушать принцип консенсуса, предусмотренный руководящими документами организации.

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил об обеспокоенности российской стороны из-за планов по возобновлению работы Арктического совета без ее участия. Дипломат назвал нелегитимными те решения, которые могут быть приняты в таком формате.

«Подобный шаг не может не вызывать обеспокоенность не только России как действующего председателя совета, но и всего международного сообщества, заинтересованного в дальнейшем устойчивом развитии этого региона. Констатируем, что данный уникальный формат межгосударственного взаимодействия продолжает политизироваться», - сказал Антонов.

О намерении возобновить работу совета в рамках проектов, не предполагающих участие России, заявили ранее Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и Соединенные Штаты. Посол России также подчеркнул отдельно, что решения, которые могут быть приняты без участия РФ, нарушают принцип консенсуса, предусмотренный руководящими документами организации.