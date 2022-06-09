Безруков навестил участников СВО в военном госпитале Екатеринбурга

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Российский актер драматического театра, кино, телевидения, театральный режиссер, сценарист, певец Сергей Безруков посетил военный госпиталь Центрального военного округа, в котором проходят лечение и реабилитацию военнослужащие-участники спецоперации на Украине.

Артист пообщался с военнослужащими, пожелал им крепкого здоровья и скорейшего возвращения в строй. Кроме того, он поблагодарил врачей госпиталя за их труд по лечению военнослужащих, а также участие в их последующей реабилитации.

Затем состоялся концерт, во время которого Сергей Безруков исполнил патриотические и лирические песенные композиции, а также озвучил несколько стихотворений советского барда Владимира Высоцкого. В завершении, по сложившейся традиции, певец оставил свой автограф на гитаре рядом с подписями других артистов, которые ранее навещали военнослужащих в госпитале.