Украина, Путин и санкции: о чем говорила Меркель в своем первом интервью после отставки

В целом стиль риторики Меркель с уходом на пенсию не изменился: она рассказала, как много сделала для европейской безопасности и стабильности.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Annegret Hilse SVEN SIMON Globallookpress

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель дала первое большое интервью после ухода со своего поста, которому посвятила 16 лет. Она поделилась своими впечатлениями от нового для себя образа жизни. Интервью транслировал телеканал Phoenix.

«Я по-другому представляла себе время после ухода со своего поста», - рассказала Ангела Меркель.

Но стиль фрау Меркель, ставший узнаваемым за время на посту канцлера, не изменился. Да и среди тем общения почти сразу на первое место выходит ситуация вокруг Украины. На сцене театра «Берлинер ансамбль» экс-канцлер ФРГ заявляет, что была против расширения НАТО на восток.

Меркель добавила, что не поддерживала идеи включения в военный альянс Украины еще в 2008-ом году. Тогда, на Бухарестском саммите, эту идею активно продвигал Джордж Буш. Не дали своего согласия две страны и Германия была одной из них.

«Украина была тогда другой страной: она была сильно разделенной в области внутренней политики, между Януковичем и Ющенко. И даже реформистские силы Ющенко и Тимошенко не могли между собой договориться. Это значит, что в стране не было крепкой демократии. Кроме того, когда принимаешь какую-то страну в НАТО, нужно быть уверенным, что сможешь защитить эту страну, если на нее нападут», - поделилась Ангела Меркель.

Беседа с немецким журналистом продолжалась около полутора часов. Для Меркель не было секретом, что большая часть вопросов будет посвящена международной повестке.

Она занимала пост канцлера в 2014-ом, когда на Украине произошел госпереворот и начались обстрелы Донбасса. Затем, в 2015-ом, при ее поддержке произошло подписание Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

Бывший немецкий канцлер лично приезжала в Минск и стояла у истоков нормандского формата. И именно Меркель не настояла на диалоге Евросоюза с Россией после встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена в июне 2021 года в Женеве.

«Президент Байден встречался с президентом Путиным, и я - вместе с Эммануэлем Макроном - считала, что нужно и с европейской стороны попытаться вовлечь его в диалог. Потому что предчувствовала, что с Минским соглашениями дела плохи», - поделилась она своими мыслями.

Подробнее о степени влияния Ангелы Меркель в Европе, об ее отношении к антироссийским санкциям, к российскому президенту Владимиру Путину и к четвероногим питомцам - в сюжете Дарии Сенниковой.