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Засекреченные маршруты и поддержка авиации: кадры работы сопровождения колонн ВС РФ в ходе СВО

Константин Исаев
Алиса Краузе
05:02 09.06.2022
Корреспондент «Звезды» проследил за работой машин сопровождения военных колонн.
Засекреченные маршруты и поддержка авиации: кадры работы сопровождения колонн ВС РФ в ходе СВО
© Фото: ТРК "Звезда"
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Скорость - это составляющая успеха, работающая не только в гонках «Формула-1». Съемочная группа «Звезды» буквально летит по бездорожью вместе в сопровождении колонны военной техники. В это время в небе появляются сначала один, потом второй и третий белые следы.

На первый взгляд воздушные объекты похожи на перистые облака. Однако, если обратить внимание на спиралевидную форму, становится ясно: это след от ракеты ПВО, которая, видимо, пыталась сбить либо беспилотник, либо самолет противника, летящий на нашу базу.

ПВО отработала успешно. Уже у самой границы журналисты пересели в «Тайфун-К». Среди находящихся вокруг бойцов есть и те, кто возвращаются на передовую после госпиталя. Спецназ своих не бросает.

«Я не мог оставаться там. Совесть не позволяла, потому что мои ребята находятся на позициях, выполняют задачи», - признался военнослужащий с позывным «Восток».

Дальше путь продолжается в компании военных автоинспекторов. Дороги разбиты, но и на этих ухабах каждый, кто находится в машине, постоянно следит за обстановкой. 

ВАИ сопровождает очередную колонну материально-технического обеспечения и гуманитарной помощи. Конечно, все сейчас здесь в касках и бронежилетах, но это не самая главная защита. В первую очередь безопасность обеспечивает поддержка с воздуха.

Именно авиация - главная подстраховка любой колонны. Дорога обязательно должна охраняться и на земле, но с воздуха вся обстановка читается гораздо лучше. Тем более, что кружат вертолеты Ми-8 всего в десятке метров над землей.

Точки встречи, как и маршрут передвижения колонн, строго секретны - так безопаснее. А еще спокойнее, когда рядом полковой священник. Особенно тот, который сам имеет боевой опыт в войнах и на горячих точках. Первый получил в Афганистане.

«Я люблю родину свою, поэтому должен защищать ее. Вот, как говорится - в меру своих сил. Это важно и нужно: Слово Божье нести, и Истину, после этой восьмилетней пропаганды», - заметил священник отец Михаил.

И вот, почти конец пути. Часть бойцов распределяет гуманитарную помощь. Здесь сегодня в основном лекарства - дефицитная вещь в этих местах. Дальше колонна пойдет на позиции к передовой.

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