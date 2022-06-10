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Выверенные действия: новые истории мужества военных РФ на Украине

Алиса Краузе
00:00 10.06.2022
В ходе спецоперации ВС РФ на Украине военнослужащие проявляют личное мужество, подлинный героизм и верностью долгу.
Выверенные действия: новые истории мужества военных РФ на Украине
© Фото: ТРК "Звезда"
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© ТРК "Звезда"

Старший прапорщик Вячеслав Калачев

Старший прапорщик Вячеслав Калачев с первых дней специальной военной операции обеспечивал бесперебойную связь внутри батальонно-тактической группы российских десантников, а также с вышестоящим командованием.

В ходе наступления на позиции украинских националистов подразделение, связь в котором обеспечивал старший прапорщик Вячеслав Калачев, попало под ответный вражеский обстрел. В результате разрыва минометного снаряда рядом с радиостанцией были повреждены линии связи.

Понимая, что потеря связи лишит командование возможности координировать действия подразделений в наступлении, старший прапорщик Вячеслав Калачев под непрекращающимся минометным огнем противника вместе с личным составом выдвинулся для устранения повреждений.

Как только связь была восстановлена, в вышестоящий штаб были переданы координаты мест расположения подразделений националистов, что способствовало уничтожению ударами с вертолетов их военной техники и живой силы.

Самоотверженные действия старшего прапорщика Калачева на поле боя позволили восстановить управление батальонно-тактической группой, обеспечить устойчивую связь и лишить противника атакующего потенциала, что привело к последующему разгрому националистов.

© ТРК "Звезда"

Рядовой Дмитрий Акулинин

Действуя в составе группы российских десантников, рядовой Дмитрий Акулинин выполнял задачу по вытеснению остатков вооруженных формирований украинских националистов и диверсантов из освобожденного населенного пункта.

Продвигаясь по городу, Дмитрий обнаружил вооруженную группу украинских радикалов, численностью до 20 человек. Группа располагалась на специально оборудованных скрытных позициях.

Дмитрий Акулинин быстро оценил обстановку и, заняв выгодную позицию для стрельбы, одним из первых вступил в бой. Грамотно определив приоритеты, Дмитрий сразу уничтожил пулеметчика и гранатометчика, существенно снизив боевой потенциал противника.

В ходе ответного огня боевиков рядовой Акулинин получил ранение, однако, самостоятельно оказав себе медицинскую помощь, продолжил вести бой с неприятелем. В результате боестолкновения группа боевиков была уничтожена.

© ТРК "Звезда"

Сержант Олег Васильев

С начала проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик сержант Олег Васильев осуществлял задачи по тыловому обеспечению наступающих российских подразделений.

Сержант выполнял работу в районах, расположенных в непосредственной близости к территориям нахождения противника. В частности, Васильев лично принимал участие в доставке материальных средств военнослужащим полка на линию соприкосновения с силами националистов.

Пытаясь перекрыть возможность поступления материальных средств российским подразделениям, боевики открыли минометный огонь по автомобильной колонне, в составе которой Олег вез топливо.

Сержант Васильев, проявив личное мужество, опыт и профессионализм, вывел автомобиль из-под огня, в результате чего сохранил запасы топлива. Эти действия позволили избежать потерь личного состава и уничтожения техники.

В дальнейшем в условиях, сопряженных с риском для жизни, Васильев обеспечил заправку горючим техники подразделений на передовых позициях. Всего за время специальной военной операции Олег Васильев совершил более 30 выездов и перевез свыше 150 тонн топлива.

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