Выверенные действия: новые истории мужества военных РФ на Украине

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Старший прапорщик Вячеслав Калачев

Старший прапорщик Вячеслав Калачев с первых дней специальной военной операции обеспечивал бесперебойную связь внутри батальонно-тактической группы российских десантников, а также с вышестоящим командованием.

В ходе наступления на позиции украинских националистов подразделение, связь в котором обеспечивал старший прапорщик Вячеслав Калачев, попало под ответный вражеский обстрел. В результате разрыва минометного снаряда рядом с радиостанцией были повреждены линии связи.

Понимая, что потеря связи лишит командование возможности координировать действия подразделений в наступлении, старший прапорщик Вячеслав Калачев под непрекращающимся минометным огнем противника вместе с личным составом выдвинулся для устранения повреждений.

Как только связь была восстановлена, в вышестоящий штаб были переданы координаты мест расположения подразделений националистов, что способствовало уничтожению ударами с вертолетов их военной техники и живой силы.

Самоотверженные действия старшего прапорщика Калачева на поле боя позволили восстановить управление батальонно-тактической группой, обеспечить устойчивую связь и лишить противника атакующего потенциала, что привело к последующему разгрому националистов.