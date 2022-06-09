Со всеми воинскими почестями: как простились с космонавтом Валерием Рюминым

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На военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» простились с космонавтом, дважды Героем Советского союза Валерием Рюминым. Траурная церемония со всеми воинскими почестями. У гроба почетный караул. На подушках ордена и медали.

Валерий Рюмин установил несколько рекордов по длительности пребывания на орбите. Свой четвертый - последний - полет совершил в 58 лет. Это тоже достижение. После возглавлял программы «Мир - NASA» и «Мир - Шаттл». И еще несколько лет назад руководил программой МКС. В зале весь цвет отечественной космонавтики. Люди отдают дань памяти выдающемуся человеку. Говорят, что вклад Рюмина в развитие отрасли неоценим.

«Он был первый, кто превысил год на орбите. Его два длительных полета шли непосредственно один за другим. И каждый из нас прокладывает немножечко, пройдя по дороге предшественников и делает следующий шаг. Его шаг был очень значительным, потому что это открыло возможность к регулярным длительным полетам. Когда наша типовая программа стала полугодовая и этот вклад не только в космические полеты, но и в том, что он руководил полетами на протяжении многих лет и организовывал работу других космонавтов на борту, руководя этой работой с Земли», - рассказал летчик-космонавт Сергей Крикалев.

Гроб с телом провезли на бронированном автомобиле. Похоронили Валерия Рюмина на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» в Подмосковье.