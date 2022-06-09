Мужчина открыл стрельбу в храме в Санкт-Петербурге

В Росгвардии сообщают, что предположительно стрелявший мужчина погиб.

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В Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе мужчина открыл стрельбу в храме Благовещения Пресвятой Богородицы. Уточняется, что к месту происшествия были вызваны сотрудники Росгвардии.

«Обнаружен погибший, предположительно он и произвел выстрел. Место происшествия охраняется. Больше пострадавших нет», - сообщили «Звезде» в ведомстве.

Позднее стало известно, что стрелявшего якобы увезли на реанимобиле. По данным источника телеканала, мужчина имел психические отклонения.

Ранее один человек погиб и семеро пострадали в результате стрельбы на фестивале в городе Тафт в американском штате Оклахома. Как уточняется, смертельное ранение получила 39-летняя женщина, еще семеро человек, среди которых 9-летний ребенок, госпитализированы с неопасными для жизни травмами.