В Сочи грузовик столкнулся с экскурсионным автобусом

Сообщается, что дорога, где произошло дорожно-транспортное происшествие, уже освобождена.

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В Сочи столкнулись автобус с туристами и грузовик, в результате чего пострадали 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

«Всего пострадавших до 20 человек, точные данные устанавливаются. Госпитализированы 4 человека, два из них с переломами ноги. Степень тяжести вреда устанавливается», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что водитель грузовика не справился с управлением и допустил столкновение с экскурсионным автобусом, двигающимся во встречном направлении.

На данный момент дорога, где произошло дорожно-транспортное происшествие, освобождена.

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