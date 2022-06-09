Начальник Генштаба Герасимов обсудил ситуацию на Украине с французским коллегой
В Минобороны России уточнили, что телефонные переговоры состоялись по инициативе французской стороны.
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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провел телефонный разговор с начальником штаба вооруженных сил Французской Республики, армейским генералом Тьерри Бюркаром. Об этом сообщает Минобороны России.
Сообщается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.
В ходе телефонных переговоров стороны обсудили ситуацию на Украине, а также обменялись мнениями по обстановке в регионе Сахеля.
Ранее оборонное ведомство России сообщило, что авиация ВКС РФ уничтожила более 200 украинских националистов за сутки.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов