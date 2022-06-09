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#Материалы следствия: что известно об обстреле Горловки из «Градов» в июле 2014 года

14:16 09.06.2022
Напомним, 27 июля 2014 года, центральные улицы города Горловка были обстреляны из установок «Град». Были убиты более мирных жителей, среди которых четыре ребенка.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Только за пару часов украинская армия выпускает сотни снарядов крупного калибра. Бьет по жилым кварталам города, в которых нет военных и бронетехники. Снаряды попадают в многоэтажные и частные дома, в магазины. Повреждены городская больница и родильный дом.

Снарядом людей убивает на остановке общественного транспорта. Пепел и обгоревшие тела на месте рынка в центре города. В историю Горловки этот день войдет, как «кровавое воскресенье». Денис Бондаренко вспоминает, как вместе с женой Таней и восьмимесячной дочерью Лизой бежал от обстрелов. Но не успел.

«Лиза в коляске ревет. Таня молчит, ничего сказать не может. Мы только за ларек забежали, она и упала. Потом руку от шеи отнимает, а там… там без шансов, без вариантов», - рассказал Бондаренко.

Снаряд упал в 10 метрах, навсегда разделив жизнь семьи на до и после. Денис теперь с инвалидностью. У Лизы больше нет мамы.

Массированный удар по Горловке с небольшими перерывами продолжается двое суток. В результате 27 убитых. Больше ста раненых. В числе погибших - 23-летняя Кристина Жук, собиралась уехать из города на следующий день. Но артобстрел 27 июля 2014 накрывает молодую женщину с ребенком на руках в сквере на улице Рудакова, недалеко от дома. Снимки, на которых мать прижимает к себе десятимесячную убитую дочь, облетели мир. А погибшую Кристину назвали «Горловской Мадонной». Всего во время обстрелов города в  этот день погибли четыре ребенка.

27 июля 2014 года хирург Николай Тищенко называет самым сложным в своей практике. Стоял сутки на ногах, не покидая операционную до последнего пациента.

«Очень тяжело, потому что это боль, кровь, страдания. Хорошо, когда выздоровление идет, а когда травмы несовместимые с жизнью, это плохо, это очень тяжело», - поделился Тищенко.

Эксперты без труда определяют направление обстрела. Рядом с местами попадания находят фрагменты снарядов РСЗО БМ-21 «Град». Они эффективно работают на дальность - от 12 до 20 километров. Примерно на этом расстоянии в те дни находилась 93-я отдельная механизированная бригада ВСУ, на вооружении которой и состояли реактивные установки «Град».

Наталья Жук - мать «Горловской Мадонны», которая за один день лишилась дочери и внучки, требует найти и наказать виновных. Сразу после похорон, она написала письмо Марине Порошенко, супруге действующего тогда Президента. В нем вопросы, на которые до сих пор нет ответов.

ВСУ и сегодня наносят удары по Горловке, расположенной довольно близко к линии фронта. Жилой сектор обстреливают с применением тяжелой артиллерии. Всего с начала вооруженного конфликта в Горловке погиб 241 мирный житель, в том числе 21 ребенок. Ранения получили 738 человек.

Мы продолжаем собирать свидетельства военных преступлений. Виновные должны понести наказание.

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