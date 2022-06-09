Стала известна причина отмены визита главы НАТО в Германию

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг отменил свой визит в Германию из-за заражения опоясывающим лишаем. Из-за болезни руководитель проведет запланированные в ФРГ и Румынии переговоры в онлайн-формате.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отменил свои визиты в Германию и Румынию из-за заражения опоясывающим лишаем, которые могло быть вызвано заболевание, вызванным перенесенным COVID-19. Он будет работать из дома», - сообщил агентству Reuters источник в альянсе.

В Германии у Столтенберга была запланирована встреча с канцлером Олафом Шольцем. После этого он должен был прибыть в Бухарест в пятницу, где планировалась встреча с лидерами Румынии, Польши и Венгрии.

Ранее Столтенберг заявил о конструктивной беседе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и отметил усилия Анкары, направленные на согласование с Москвой условий для вывоза зерна из портов Украины. Генсек подчеркнул, что в ходе беседы внимание также уделялось негативному отношению Турции к заявкам Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический блок.