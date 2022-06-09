В Театре Российской армии показали спектакль «История разведки - история страны. Ядерный щит»

Музыкально-драматический спектакль основан на реальных документах и подлинных историях создания в нашей стране оружия сдерживания.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Театре Российской армии состоялся спектакль «История разведки - история страны. Ядерный щит». Музыкально-хореографическое произведение создано при поддержке Службы внешней разведки России.

Постановка посвящена советским ученым-атомщикам, разведчикам, которые создавали атомную бомбу, военным, инженерам и всем тем, кто реально спас человечество от ядерной катастрофы.

В основе - реальные документы и подлинные истории. Спектакль поставлен силами детского ансамбля имени В.С. Локтева.

Во втором отделении концерта были отечественные песни и танцы, а также танцы народов мира. Среди них кантри, итальянская тарантелла, венгерский чардаш и много других номеров.